Барселона, Испания, 10 декабря, 2021, 23:03 — ИА Регнум. 30-летний нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, выступающий в текущем сезоне за мадридское «Атлетико» на правах аренды, прокомментировал вылет каталонской «Барселона» из Лиги чемпионов на стадии группового этапа: «Это удивительно для меня, ведь «Барселона» всегда была в Лиге чемпионов, она выходила в плей-офф турнира много лет подряд. Я думаю, что многое изменилось с уходом Месси. Он был очень важен для «Барсы». Но я уверен, что руководство клуба исправит это положение. Нужно проявить терпение», — цитирует Гризманна издание Mundo Deportivo.

Biser Todorov Антуан Гризманн

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в семнадцати матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Гризманн перешел в «Барселону» 14 июля 2019 года из «Атлетико». «Сине-гранатовые» заплатили за трансфер французского нападающего 120 миллионов евро. На данный момент стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.