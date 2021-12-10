Киев, 10 декабря, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Идею переговоров в формате, альтернативном «нормандскому» и предполагающем участие России и США, обсуждал украинский президент Владимир Зеленский со своим американским коллегой Джо Байдено накануне, 9 декабря. Об этом украинский лидер заявил 10 декабря в интервью «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Зеленский "Говорили, что благодаря США может появиться ещё одна площадка для переговоров с Российской Федерацией».

По его словам, переговоры «нормандской четвёрки» нужно также сохранить, «поскольку там заинтересован [президент Франции Эммануэль] Макрон». Зеленский добавил, что все за вариант, при котором существовало бы «несколько путей и чтобы как можно больше стран делали всё возможное, чтобы прекратить войну на востоке».