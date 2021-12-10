Митровица, Сербия, 10 декабря, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Три взвода албанских боевиков из так называемого отряда «РОСУ» с утра 10 декабря находятся в состоянии боевой готовности на базе «Бельведере» в южной части Косовской Митровицы. Об этом сообщили сербские СМИ.

Photo Balkan Косовская Митровица

По имеющейся информации, на базе находится до ста вооруженных боевиков. Один взвод «РОСУ» в южную Митровицу прибыл из Приштины.

Главный прокурор Специальной прокуратуры в Приштине Блерим Исуфай отказался комментировать предположения о том, что боевики «РОСУ» готовят полицейскую акцию на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами, передает телеканал РТС.

Позже в течение дня представители сепаратистской полиции в Приштине заявили, что нападение спецподразделений на север Косово и Метохии исключено.

Напомним, что боевики «РОСУ» перед тем, как ворваться на север Косово и Метохии в октябре текущего года, тоже использовали базу «Бельведере» для подготовки к своей акции. В ходе беспорядков тогда был ранен один серб.