Киев, , 22:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не готов обсуждать вопрос о возможном государственном перевороте, однако допускает его вероятность.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Зеленский заявил 10 декабря в интервью телеканалу «1+1».

По его словам, «некоторые люди … чуточку изменили свои планы».

«Я не готов об этом говорить… Я думаю, что у людей глобально планы не поменялись. Я думаю, что некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших стратегических партнеров, отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы, я думаю, что чуточку изменили свои планы… Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизационные шаги некоторых группировок. И очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их, но мы следим за ситуацией очень тщательно», — сказал Зеленский.

Напомним, 26 ноября Зеленский заявил, что 1 декабря на Украине произойдет попытка государственного переворота, к которому якобы причастен местный олигарх Ринат Ахметов.

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