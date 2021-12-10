Москва, , 22:49 — REGNUM Российский экспериментально-электронный дуэт IC3PEAK представил первую новую песню с 2020 года, в записи которой приняла участие британская метал-группа Bring Me The Horizon. Новый релиз получил название «Vampir» и доступен для прослушивания на всех известных стриминговых площадках.

Группа IC3PEAK Скриншот видео с YouTube-канала IC3PEAK

В песне звучат сразу два языка: русский и английский. О своем желании поработать с российским дуэтом заявлял вокалист Bring Me The Horizon Оливер Сайкс еще в начале осени 2020-го года: «Есть группа из России под названием IC3PEAK, с которой мне реально хочется поработать на первой записи. Не могу подтвердить это прямо сейчас, но мы пытаемся это устроить. Есть много людей, которых я бы еще хотел привлечь к участию в новой записи». Однако, в записи альбома «Survival Horror» британских металлистов, вышедшего в октябре 2020-го, IC3PEAK не участвовали.

Ранее дуэт, состоящий из Николая Костылева и Насти Креслиной, уже имел опыт работы с западными исполнителями. В песне «Яма» из прошлогоднего альбома «До Свидания» куплетом поделился американский рэпер Ghostemane, а в «Trrst» можно услышать хип-хоп исполнителя ZillaKami.