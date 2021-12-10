Барселона, Испания, 10 декабря, 2021, 22:42 — ИА Регнум. 10 декабря испанское издание Diario Sport сообщило, что руководство каталонской «Барселоны» пообещало главному тренеру основной команды Хави провести зимнюю трансферную кампанию и подписать нескольких футболистов, которые смогут усилить «сине-гранатовых».

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

По итогам группового этапа «Барселона», набрав лишь семь очков, заняла третью строчку в группе E и вылетела в Лигу Европы впервые за двадцать лет.

В чемпионате Испании у «сине-гранатовых» дела обстоят не лучше. Подопечные Хави занимают лишь седьмое место, имея в активе 23 очка после пятнадцати сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с рядом игроков, чтобы направить вырученные средства на усиление команды.