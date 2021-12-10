Бухарест, , 22:41 — REGNUM Сразу несколько серьезных инцидентов произошло в центральном терминале аэропорта Бухареста «Анри Коанда» из-за введенных властями Румынии новых карантинных правил в связи с COVID-19. Об этом 10 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Драка Цитата к/ф «Вспомнить все». реж.Пол Верховен . 1990. США

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По словам очевидцев, 10 декабря между 14:00 и 15:30 по местному времени (15:00 и 16:30 мск) у входа в главные ворота терминала создалась гигантская «пробка»: прибывшие пассажиры отказались соблюдать очередь для проверки документов и помешали регистрации на отправляющиеся рейсы.

Некоторые граждане затеяли между собой потасовку, а затем атаковали наряд полиции. Ситуацию удалось взять под контроль только вызванному на место происшествия спецподразделению жандармерии.

Как отметили эксперты, в дальнейшем подобная ситуация в аэропортах и других КПП будет повторяться. «Пассажирам нужно привыкнуть к измененным правилам», — резюмировал глава минздрава Румынии Александру Рафила.

Согласно официальной информации, каждый прибывающий в Румынию иностранец, ранее не прошедший вакцинацию или не имеющий необходимого «зеленого сертификата», будет помещен на десятидневную изоляцию.

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