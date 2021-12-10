Лос-Анджелес, США, , 22:39 — REGNUM Потоковый сервис Disney Plus начнёт показывать кинокомикс «Вечные» 12 января 2022 года. Об этом 10 декабря сообщает портал Deadline.

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Таким образом, премьера фильма в сети состоится через 69 дней после начала показов в кинотеатрах. Издание напомнило, что Disney Plus выложил на своём сайте кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» через 71 день после его выхода в прокат.

Отметим, что далеко не всем критикам и поклонникам киновселенной Marvel понравилась картина режиссёра Хлои Чжао («Земля кочевников»). На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes «Вечные» получил лишь 48% от критиков и 78% от зрителей. В прокате США фильм собрал $156,6 млн, в мире — $384,3 млн.

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