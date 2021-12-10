Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Организация Объединённых Наций объявила о назначении Кэтрин Рассел, помощницы президента США Джо Байдена, на должность исполнительного директора детского фонда ЮНИСЕФ. Об этом 10 декабря сообщает Reuters.

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В данный момент Рассел является главой офиса президентского персонала Белого дома.

Байден заявил, что Рассел прекрасно подготовлена для того, чтобы возглавить ЮНИСЕФ. При администрации экс-президента США Барака Обамы Рассел работала послом по глобальным женским вопросам.

В июле стало известно, что исполнительный директор ЮНИСЕФ Хенриетта Фор вскоре уйдет в отставку. С момента создания ЮНИСЕФ в 1946 году все исполнительные директора были американцами.