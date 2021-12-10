Москва, 10 декабря, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Армянская сторона оказалась абсолютно не готова к ведению современной интенсивной войны. От этом корреспонденту ИА REGNUM заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM В Карабахе

«По большому счёту, война шла у Азербайджана с Нагорным Карабахом. Это была армия Нагорного Карабаха, которой немного были приданы армянские части. Совсем немного! И, более того, в неподготовленном виде. Когда у орудия почти нет снарядов, какой толк от такого орудия? Такая ситуация была там с артиллерией», — заявил эксперт.

По мнению эксперта, армянское командование вполне могло обучать свои войска на территории Сирии. Российская сторона не отказала бы в такой подготовке. Так, армянские пилоты могли совершенствовать свои навыки именно во время реальных боевых действий. Российская армия, как считает эксперт, вполне научилась эффективно бороться в Сирии с современными турецкими беспилотниками. Тому же самому могли бы научиться и армянские военные.

«Армяне, вместо того, чтобы поддерживать боеготовность войск в настоящее время, предпочитали упиваться прежними победами», — сказал Надеин-Раевский.