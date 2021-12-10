Киев, , 22:31 — REGNUM Энергетическая ситуация на территории Украины стабильная, заявил 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».

"Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне, с представителями генерации, у нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные», — сообщил Зеленский.

По его словам, массовых отключений электроэнергии не будет, но локальные отключения возможны.

Стоит отметить, что представители местных властей в украинских регионах делают менее оптимистичные прогнозы и советуют населению готовиться к веерным отключениям электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский рассказал о пути в НАТО и борьбе со шлагбаумом