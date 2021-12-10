Богота, , 22:55 — REGNUM Двадцать один военнослужащий Национальной армии Колумбии, в том числе один генерал на заседании мирового суда 10 декабря признали свою вину в казни 247 мирных жителей, ранее считавшихся убитыми в бою. Об этом сообщает информационное агентство La Nation.

Флаг FARC

Война с леворадикальной повстанческой группировкой FARC велась в Колумбии с 1964 года и закончилась только после подписания договора о перемирии в 2016 году. Тем не менее, вооруженные столкновения между армией и повстанцами продолжаются до сих пор.

Казни происходили в районах выращивания коки на границе с Венесуэлой. Эти убийства, известные как «ложные срабатывания», вызвали огромный скандал в Вооруженных силах. Согласно договору о разоружении 2016 года, виновные, как со стороны FARC, так и со стороны Национальной армии, получали до 20 лет лишения свободы, сознавшиеся добровольно могли рассчитывать на альтернативное наказание. Суд постановил, что в период с 2002 по 2008 годы отрядами Национальной армии было казнено более 6400 местных жителей. Суды над высшими чинами FARC состоятся в 2022 году. Всего за полвека конфликта погибло и пропало без вести почти 9 млн человек.

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