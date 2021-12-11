Вашингтон, 11 декабря, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Депутат парламента Косово Васфие Красничи 9 декабря сообщила на своей странице в социальной сети Facebook о том, что президент США Джозеф Байден получил от 12 членов Конгресса США обращение с целью заняться расследованием гибели братьев Бютючи и расследованием изнасилования Красничи и других косоварок в годы Косовской войны, то есть внести эту проблему на повестку дня.

Georgia National Guard KFOR. Косово

В своем письме к Байдену конгрессмены подчеркнули, что до настоящего времени сербские политические лидеры постоянно нарушали обещания, данные американским лидерам и не проводили серьезного расследования этого вопроса. Это было подтверждено докладчиком ООН по незаконным убийствам Агнес Калламард в марте 2020 года.

Братья Бютючи — три американских гражданина, выходца из Косово, вернувшихся на родину в годы Косовской войны и умершие при невыясненных обстоятельствах.