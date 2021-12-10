Токио, , 22:27 — REGNUM Ушла из жизни сценарист Кейко Нобумото, работавшая над созданием ряда популярных аниме-сериалов. Об этом 10 декабря сообщает Twitter-страница Liborek3.

«Ковбой Бибоп» Цитата из м/с «Ковбой Бибоп». режСинъитиро Ватанабэ. 1998. Япония

Писательница скончалась ещё 1 декабря 2021 года, однако СМИ узнали об этом только сейчас. Она ушла из жизни в возрасте 57 лет, причиной смерти стал рак пищевода. Поклонники аниме отмечают в соцсетях, что Нобумото сделала большой вклад в развитие аниме-индустрии.

https://twitter.com/liborek3/status/1469349705733836800

Кейко Нобумото родилась на Хокайдо (Япония) 13 марта 1964 года. Она работала над проектами таких известных аниме-сериалов, как «Ковбой Бибоп», «Волчий дождь», «Однажды в Токио» (Tokyo Godfathers) и другими. Кроме того, Нобумото писала сценарии для видеоигр серии Kingdom Hearts.

Читайте ранее в этом сюжете: Появились первые рецензии критиков на сериал Netflix «Ковбой Бибоп»