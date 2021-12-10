Ливерпуль, Великобритания, 10 декабря, 2021, 22:23 — ИА Регнум. 10 декабря на сайте «Астон Виллы» объявили, что клуб продлил контракт с нападающим Кэмероном Арчером, которому вчера исполнилось 20 лет. Новое соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2024/25.

Biser Todorov Стивен Джеррард

В текущем сезоне 20-летний нападающий сыграл в пяти матчах за команду из Бирмингема во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. 22 сентября Арчер помог «Астон Вилле» избежать поражения от «Челси» в основное время, забив на 64-й минуте встречи (1:1, 4:3 в пользу лондонского клуба по пенальти).

Завтра, 11 декабря «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда сыграет с «Ливерпулем». Матч шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 18:00 по московскому времени.