Приштина, Сербия, 10 декабря, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля Петер Стано 10 декабря заявил, что отрицать факт «резни в Рачаке» нельзя, как нельзя и менять трактовку произошедшего.

Eeas.europa.eu Петер Стано

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, слова Стано стали ответом на заявление главы МВД Сербии Александра Вулина, назвавшего эти обвинения «большой ложью и ужасной фальсификацией».

Согласно позиции албанской стороны, а точнее Запада, в Рачаке были убиты 45 албанцев, 37 из которых были мирными жителями. Среди убитых была женщина и 14-летний мальчик.

В Сербии всех убитых считают бойцами Армии освобождения Косово и заявляют, что тела были доставлены на место происшествия самими албанцами из других мест столкновения с сербами, чтобы обвинить Белград в резне мирного населения и спровоцировать бомбежки. После «резни в Рачаке» в мире вслух заговорили о необходимости бомбить Югославию.