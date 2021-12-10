Минск, , 22:17 — REGNUM Реализация стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года идёт в плановом порядке, однако с точки зрения официального Минска сохраняются принципиальные проблемы. Об этом 10 декабря сообщил главам государств и правительств союза Александр Лукашенко, выступая на заедании Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Несмотря на некоторые сложности, продолжается поступательная работа по формированию общих рынков союза. Вместе с тем сохраняется ряд вопросов принципиального характера в части создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — констатировал он.

Лукашенко указал руководителям стран ЕАЭС на необходимость сфокусироваться на реализации ряда мероприятий для обеспечения экономического роста. По его мнению, пресс-служба президента Белоруссии, прежде всего нужно активизировать промышленную кооперацию по совместному производству новой, востребованной на мировом рынке продукции.

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«Важным практическим шагом в данном направлении будет согласование перечня совместных масштабных высокотехнологичных проектов, а также определение условий их финансирования и реализации. Над такими проектами мы с Российской Федерацией работаем, — заявил Лукашенко. — Для решения этой задачи в ближайшие годы нам необходимо особое внимание уделить внедрению инновационных технологий, чтобы не потерять внешние рынки. Аккумулирование совместных усилий и научного потенциала наших стран позволит сделать это с максимальной отдачей».

Лукашенко также призвал лидеров ЕАЭС к ответственному подходу к сближению инструментов и условий господдержки промышленности в ЕАЭС. По эго мнению, это станет необходимым элементом для гармоничного развития промышленности и успешной кооперации в данной сфере.

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«В рамках формирования общего рынка государственных закупок в следующем году необходимо обеспечить взаимное признание электронной цифровой подписи и определить на уровне Союза комплекс мер по дальнейшей цифровизации государственных закупок в наших странах. Для этих целей мы также должны решить уже не новый вопрос — взаимное признание гарантий, выдаваемых банками наших стран», — добавил Лукашенко. Он также высказался по климатической повестке, посчитав необходимым изучить целесообразность корректировки положений стратегии развития в ЕАЭС и плана её реализации.

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