Вашингтон, 10 декабря, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Министерство транспорта США выделит $12,6 млн девяти проектам морских магистралей в рамках усилий по улучшению портов и борьбе с кризисом в цепочках поставок, сообщает 10 декабря Reuters.

Gage Skidmore Пит Буттиджич

Министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что деньги пойдут на то, чтобы США смогли быстрее и эффективнее перевозить больше товаров.

Напомним, что в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал инфраструктурный закон, предусматривающий меры на общую сумму $1 трлн. В частности, $25 млн будет выделено на проекты морских магистралей. Конгресс одобрил выделение $17 млрд на реконструкцию американских портов.