Киев, , 22:14 — REGNUM Украина продолжает идти в НАТО, но на этой дороге внезапно обнаружился шлагбаум, рассказал 10 декабря украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Такое заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти», — поведал Зеленский телезрителям.

Как сообщало ИА REGNUM, стремление к членству в НАТО уже несколько лет как внесено в конституцию Украины.

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