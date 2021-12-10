Киев, 10 декабря, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Украина продолжает идти в НАТО, но на этой дороге внезапно обнаружился шлагбаум, рассказал 10 декабря украинский президент Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Такое заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

«Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти», — поведал Зеленский телезрителям.

Как сообщало ИА REGNUM, стремление к членству в НАТО уже несколько лет как внесено в конституцию Украины.