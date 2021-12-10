Брентфорд, Великобритания, , 22:14 — REGNUM Шестнадцатый тур Английской Премьер-лиги 2021/22 по футболу откроет матч «Брентфорд» — «Уотфорд», который пройдет сегодня, 10 декабря, в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Клаудио Раньери Ziwuwu.com

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Исо, Гуд, Янссон, Джанельт, Генри, Нергор, Йенсен, Батист, Расмуссен, Висса, Мбеумо.

«Уотфорд»: Бахманн, Нгакия, Трост-Эконг, Кэткарт, Фемения, Клеверли, Сиссоко, Куцка, Деннис, Эрнандес.

После пятнадцати туров «Брентфорд», набрав семнадцать очков, занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» во главе с Клаудио Раньери расположился четырьмя позициями ниже.