Вашингтон, 10 декабря, 2021, 22:13 — ИА Регнум. На 78 году ушёл из жизни музыкант Майкл Несмит, который был участником рок-группы The Monkees. Об этом 10 декабря сообщает портал TVLine.

Смерть

Члены семьи Несмита объявили, что он скончался в своём доме в окружении родных утром 10 декабря 2021 года. Они отметили, что смерть наступила от естественных причин.

Напомним, Майкл Несмит выступил в качестве вокалиста и автора песен The Monkees. Группа была создана продюсерами Бобом Рафельсоном и Бертом Шнайдером специально для многосерийного ситкома «The Monkees», который телеканал NBC показывал с 1966 по 1968 годы.

Несмит снялся в этом шоу вместе с Дэвидом Джонсом, Микки Доленцом и Питером Торком. Он официально покинул группу в 1970 году. В 2012 музыкант воссоединился с The Monkees в рамках концертных туров. В июле 2018 года Несмит сообщил журналистам, что перенес операцию на сердце.