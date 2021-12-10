София, , 22:12 — REGNUM Представители крупнейших парламентских сил Болгарии подписали коалиционное соглашение по созданию правительства страны. Об этом 10 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Договор. Соглашение

Согласно официальной информации, свои подписи под документом поставили лидеры партий «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария».

Соответствующий отчет передан в администрацию президента Болгарии Румена Радева, который, согласно протоколу, обязан вручить главе партии «Продолжаем перемены» мандат на формирование правительства.

Церемония вручения мандата состоится 11 декабря в 10:00 по местному времени в правительственном здании в центре Софии. По словам болгарского президента, указанное мероприятие символизирует «новый этап в развитии Болгарии».

Радев «Я искренне надеюсь, что коалиционное правительство станет образцом политической стабильности демократии».

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