Александр Полегенько,
11 декабря 2021, 17:59 — REGNUM Абхазия — популярное направление не только в летнее, но и в зимнее время. Живописные пейзажи, благоприятный климат и доступные цены привлекают туристов.
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Сухума. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В Абхазии мягкий климат, зима тёплая и непродолжительная. Температура воздуха редко опускается ниже 5 градусов тепла, бывает, что воздух зимой прогревается и до 18 градусов.
Гагра. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гагра. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Гагры. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пляж после шторма. Гагра. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пляж после шторма. Гагра. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пляж после шторма. Гагра. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Зимой самое время проехать по местным достопримечательностям, которых в Абхазии немало: озеро Рица и дача Сталина, Новоафонский водопад и озеро Псырцха, Гегский водопад. А можно и просто прогуляться по Гагре, Сухуму или Пицунде.
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Станция Псырцха. Абхазия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Зимой жизнь в городах Абхазии течёт особенно размеренно. Большинство магазинов и кафе закрыты, на улицах немноголюдно. Но зато вокруг много зелени: повсюду пальмы, в декабре в Абхазии созревают цитрусовые, начинается «Мандариновый сезон».
Сбор мандаринов в Абхазии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор мандаринов в Абхазии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор мандаринов в Абхазии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор мандаринов в Абхазии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вяленая хурма
Александр Полегенько © ИА REGNUM