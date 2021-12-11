11 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 17:59 — REGNUM Абхазия — популярное направление не только в летнее, но и в зимнее время. Живописные пейзажи, благоприятный климат и доступные цены привлекают туристов.

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Сухума. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Абхазии мягкий климат, зима тёплая и непродолжительная. Температура воздуха редко опускается ниже 5 градусов тепла, бывает, что воздух зимой прогревается и до 18 градусов.

Гагра. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гагра. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Гагры. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пляж после шторма. Гагра. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM Пляж после шторма. Гагра. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пляж после шторма. Гагра. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Зимой самое время проехать по местным достопримечательностям, которых в Абхазии немало: озеро Рица и дача Сталина, Новоафонский водопад и озеро Псырцха, Гегский водопад. А можно и просто прогуляться по Гагре, Сухуму или Пицунде.

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Станция Псырцха. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Зимой жизнь в городах Абхазии течёт особенно размеренно. Большинство магазинов и кафе закрыты, на улицах немноголюдно. Но зато вокруг много зелени: повсюду пальмы, в декабре в Абхазии созревают цитрусовые, начинается «Мандариновый сезон».

Сбор мандаринов в Абхазии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор мандаринов в Абхазии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор мандаринов в Абхазии Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор мандаринов в Абхазии Александр Полегенько © ИА REGNUM