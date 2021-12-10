Тирана, , 22:13 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2859 человек выявили 352 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 426. Об этом сообщило вечером 10 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, узкая улочка и кафе Kevin Jasini

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 203 215 случаев заражения коронавирусом, 194 452 человека излечились, скончались 3130 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5633, из них около половины — 2688 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 156 пациентов. Отмечается стабилизация ситуации.

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