Киев, , 22:08 — REGNUM Референдум, касающийся Донбасса, может быть проведён на Украине, заявил 10 декабря украинский лидер Владимир Зеленский в интервью «1+1».

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

Зеленский "Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе».

Он сказал, что, возможно, в политике страны будут изменения: «это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны».

Напомним, согласно Минским соглашениям, ДНР и ЛНР должен быть предоставлен статус отдельных территорий в составе Украины. Это должно быть закреплено в украинской конституции, а затем в республиках предполагается провести амнистию и местные выборы.

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