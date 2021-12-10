Киев, 10 декабря, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Референдум, касающийся Донбасса, может быть проведён на Украине, заявил 10 декабря украинский лидер Владимир Зеленский в интервью «1+1».

President.gov.ua Поездка Владимира Зеленского в Донбасс

Зеленский «Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе».

Он сказал, что, возможно, в политике страны будут изменения: «Это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны».

Напомним, согласно Минским соглашениям, ДНР и ЛНР должен быть предоставлен статус отдельных территорий в составе Украины. Это должно быть закреплено в украинской конституции, а затем в республиках предполагается провести амнистию и местные выборы.