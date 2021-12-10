Москва, , 22:05 — REGNUM Послезавтра, 12 декабря, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч последнего в календарном году 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» — «Уфа». 10 декабря пресс-служба «железнодорожников» сообщила, что 25-летний нападающий сборной Гвинеи Франсуа Камано пропустит матч из-за травмы локтевого сустава, полученной в поединке с «Марселью».

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«Как прилетим в Москву, Камано предстоит пройти дополнительное медицинское обследование. После этого станут известны точные сроки восстановления нашего футболиста», — говорится в заявлении «Локомотива».

В текущем сезоне Франсуа Камано принял участие в восемнадцати матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Крыльев Советов» и «Галатасарая» и одной результативной передачей.