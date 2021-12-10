Лондон, 10 декабря, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В Британии за последние сутки было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 10 декабря правительство страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В частности, на территории Британии зафиксировано 58 194 факта заражения COVID-19.

С учётом этих данных, общее количество случаев заражения коронавирусом составило в Британии 10 719 165.

Кроме того, сообщается, что за 24 часа в Британии зафиксировано 120 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии умершими от коронавируса признаны 146 255 человек.