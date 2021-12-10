Вашингтон, 10 декабря, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп обиделся на бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он слишком быстро поздравил нового главу Белого дома Джо Байдена с победой на выборах. Об этом 10 декабря сообщает Fox News.

Sempretops.com Трамп

В интервью израильскому журналисту Трамп выразил обиду на то, что Нетаньяху был якобы одним из первых, кто официально поздравил Байдена. Экс-глава Белого дома объяснил, что он по-прежнему ценит Нетаньяху, но преданность он ценит больше.

Издание отмечает, что израильский политик ждал примерно 12 часов, прежде чем разместить в Twitter поздравление Байдену. После этого он сделал еще один пост в социальной сети, поблагодарив Трампа за дружбу, которую он проявил в отношении Израиля.

Однако Трамп, вероятно, придрался к фразе бывшего премьер-министра Израиля о том, что он дружит с Байдном.

«Между ними не было дружбы, потому что если бы она была, США не заключили бы иранскую сделку. И знаете что, теперь они собираются сделать это снова. И если они это повторят, Израиль окажется в очень серьезной опасности», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал США прекратить переговоры по иранской ядерной программе. В телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном он заявил, что Иран использует тактику «ядерного шантажа», и международное сообщество должно ввести жесткие меры в отношении Тегерана.