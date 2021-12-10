Генуя, Италия, 10 декабря, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 декабря, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко сыграет с «Сампдорией» в матче семнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22. Об этом сообщил корреспондент

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

В первых четырех матчах команда Шевченко потерпела три поражения с общим счет 0:7 и один раз сыграла вничью с «Дженоа» (0:0). На данный момент «Дженоа», одержав лишь одну победу и набрав десять очков, занимает девятнадцатое место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» с пятнадцатью очками располагается четырьмя позициями выше.

Стартовые составы команд:

«Дженоа»: Сиригу, Ванхейсден, Масьелло, Камбьязо, Кришито, Пандев, Стураро, Эрнани, Бадель, Камбьязо, Гильоне, Экубан.

«Сампдория»: Аудеро, Торсбю, Ауджелло, Есида, Колли, Экдаль, Сильва, Берешиньски, Капуто, Кандрева, Габбьядини.