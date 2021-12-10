Кёльн, Германия, , 21:50 — REGNUM 10 декабря в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» футбольный клуб «Кельн» в первом матче пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с «Аугсбургом». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Бригада арбитров: Патрик Иттрих | Саша Тилерт | Томас Горняк.

Стартовые составы команд:

«Кельн»: Марвин Швабе, Бенно Шмиц, Рафаэль Чихос, Йонас Хектор, Лука-Яннис Килиан, Салих Озкан, Деян Любичич, Флориан Кайнц, Ондржей Дуда, Себастьян Андерссон, Антони Модест.

«Аугсбург»: Рафал Гикевич, Роберт Гумны, Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеу, Яго Амарал Бордучи, Ян Моравек, Рубен Варгас, Даниэль Калиджури, Никлас Дорш, Михаэль Грегоритш, Андре Хан.

На данный момент «Кельн» с четырьмя победами и девятнадцатью очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Аугсбург», набравший тринадцать очков, расположился в зоне вылета семью позициями ниже.