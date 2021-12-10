Киев, , 21:50 — REGNUM О возможных прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил 10 декабря украинский лидер Владимир Зеленский в интервью «1+1».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя итоги телефонной беседы с американским президентом Джо Байденом, состоявшимся накануне, 9 декабря, и посвящённой, главным образом, переговорам Байдена с Путиным, Зеленский сказал:

«Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом Российской Федерации».

По его словам, в этом его поддерживают как США, так и «европейские партнёры».

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