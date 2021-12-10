Буэнос-Айрес, , 22:13 — REGNUM Международный валютный фонд 10 декабря после завершения переговоров с делегацией Аргентины заявил о «достижении прогресса в общем понимании денежно-финансовой политики». Об этом сообщает аргентинское информагентство Clarin.

МВФ

«Аргентинская делегация и МВФ достигли прогресса в технической работе в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Команды проанализировали последние экономические события и обсудили перспективы роста платежного баланса Аргентины. Инвестиционная активность страны восстановилась больше ожидаемого», — говорится в отчете МВФ.

Стороны договорились, что Аргентина должна будет сократить бюджетный дефицит и начать вести адекватную кредитно-денежную политику, своевременно координировать цены и заработные платы, а также поднять вопрос о накоплении международных резервов, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций и наращивания экспорта.

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