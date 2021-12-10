Москва, , 21:45 — REGNUM Специальный борт МЧС России с мобильной лабораторией Роспотребнадзора вечером в пятницу, 10 декабря, вылетел в Южно-Африканскую Республики, сообщили в пресс-службе министерства.

Спецрейс Ил-76 МЧС России МЧС России

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«В 21:16 мск самолёт МЧС России Ил-76 вылетел по маршруту Раменское — Волгоград — Кейптаун», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как ранее передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что по поручению президента России Владимира Путин в ЮАР будет направлена мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ» в сопровождении вирусологов, эпидемиологов и врачей для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

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