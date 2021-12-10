Таллин, , 21:44 — REGNUM Решение Финляндии закупить для ВВС страны американские истребители F-35 является знаком того, что северный сосед Эстонии желает более тесных связей с США, хотя и не входит в НАТО, заявил 10 декабря эстонский министр обороны Калле Лаанет телеканалу ERR.

Эстония Kurious

«Покупка Финляндией истребителей США F-35 имеет важное знаковое значение именно в плане укрепления трансатлантических отношений между Финляндией и США», — сказал Лаанет.

Кроме того, он заявил, что это окажет положительное влияние и на безопасность Эстонии.

«Покупка Финляндией истребителей США, безусловно, будет большим подспорьем для обороноспособности всего региона», — пояснил Лаанет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря правительство Финляндии сообщило о решении закупить 64 истребителя F-35 до 2030 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Румыния купит у Норвегии 32 истребителя F-16