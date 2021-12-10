Вашингтон, 10 декабря, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Супруга президента США Джо Байдена раскрыла, что быть первой леди гораздо сложнее, чем она представляла, сообщает 10 декабря Fox News.

(сс) The White House Джилл Байден

В интервью, которое скоро появится на канале CBS, Джилл Байден рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась, переехав в Белый дом.

«Я думаю, что это несколько тяжелее, чем я себе представляла. Это не просто работа, это стиль жизни», — сказала первая леди.

Джилл, которой 70 лет, также поразмышляла о том, чем ее должность отличается от многих других профессий.

«Здесь у тебя не получится уйти в три или пять часов домой. Это круглосуточный труд», — объяснила она.

Согласно Белому дому, во время интервью Джилл Байден уделила особе внимание таким вопросам, как защита семей военнослужащих и борьба с раком.

Как сообщало ИА REGNUM, Джилл Байден вошла в историю как первая леди США, устроившаяся на оплачиваемую постоянную работу за пределами Белого дома. Жена президента преподает английский язык на полную ставку в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Это та же работа, которой она занималась в течение восьми лет, когда ее муж был вице-президентом при президенте Бараке Обаме.