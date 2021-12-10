Париж, , 21:34 — REGNUM 10 декабря итальянский журналист Николо Скира сообщил, что 28-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди покинет «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно. Главный тренер парижского клуба Маурицио Почеттино не рассчитывает на футболиста.

Мауро Икарди

В текущем сезоне Мауро Икарди сыграл в семнадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. После перехода Лионеля Месси аргентинец не может пробиться в основу, проигрывая конкуренцию тройке нападения Неймар — Мбаппе — Месси.

Икарди пополнил состав «Пари Сен-Жермен» сентября 2019 года, перейдя из миланского «Интера» на правах свободного агента. Через год парижский клуб выкупил Икарди за 50 миллионов евро.