Бухарест, , 21:34 — REGNUM Официальный Бухарест объявил о намерении приобрести у Норвегии 32 истребителя F-16 на общую сумму в €320 млн. Об этом 10 декабря сообщило «Румынское телевидение». Детали сделки не разглашаются.

Кабина F-16 Edvard Majakari

Известно лишь, что военные самолеты были выпущены в США в период с 1982 по 1984 год, и до недавнего времени находились на норвежских запасных аэродромах. При этом общий налет истребителей составил 2 тысячи часов при общем ресурсе в 10 тысяч часов.

Еще €100 млн Румыния вложит в логистику, модернизацию и дальнейшее техническое обслуживание соответствующего авиапарка. Ранее о своем намерении продать Бухаресту несколько F-16 заявляли США.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвегия избавится от всех истребителей F-16