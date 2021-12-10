Бухарест, 10 декабря, 2021, 21:30 — ИА Регнум. База ВВС США, размещённая в Румынии на территории аэропорта им. Михаила Когэлничану, лишилась существенной части запасов дизельного топлива, сообщил журналистам пресс-секретарь 21-го военного командования США.

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По данным следствия, хищения топлива продолжались не менее четырёх лет, а общая стоимость похищенного оценивается в $2 млн.

Дизельное топливо, предназначенное для питания дизельных генераторов авиабазы, похищалось при участии румынских военнослужащих и сотрудников авиабазы из числа местного гражданского персонала.

По утверждению местных СМИ, румынские рабочие, которые имели доступ к территории американских складов ГСМ, скрывали хищение, разбавляя топливо водой.

Когда «водяной компонент» достиг критической доли, в работе генераторов стали возникать проблемы. В итоге была проведена экспертиза топлива, выявившая его истинный состав.