Москва, , 22:08 — REGNUM Несмотря на поражение в Карабахской войне, существенного ослабления нынешнего правительства Армении ожидать не следует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Недоверие к предыдущей власти и её отрицание было в Армении столь велико, что за Пашиняна даже проголосовали на последних парламентских выборах. Поэтому ожидать чего-то революционного в Армении я бы не стал. Предыдущая власть, практически все предыдущие президенты вели себя настолько бездарно, что ожидать чего-то иного было невозможно», — сказал эксперт.

Напомним, что на состоявшихся в июне 2021 досрочных парламентских выборах в Армении победу одержала возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном партия «Гражданский договор».