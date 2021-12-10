Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес выступил 10 декабря на «саммите за демократию», организованном президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Latina.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

В своей речи аргенитинский лидер коснулся вопросов политической нестабильности латиноамериканского региона на примере Боливии, отметив, что страна «не только пережила государственный переворот, одобренный значительной частью мирового сообщества, но и смогла восстановить демократию».

«Эта страна являет собой хороший пример важности демократии», — заявил Фернандес.

Он также отметил, что многочисленные «экстремистские позиции» сказываются на качестве демократии в Латинской Америкне, и призвал правительства научиться вести диалог со всеми сторонами.

В завершении выступления президент поблагодарил международное сообщество за избрание Аргентины председателем Совета ООН по правам человека.