Париж, 10 декабря, 2021, 21:26 — ИА Регнум. О необходимости провести «нормандские» переговоры заявили в ходе телефонной беседы французский и украинский президенты Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Как сообщили 10 декабря в пресс-службе президента Франции, в ходе разговора Макрон высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

Kremlin.ru Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Макрон сказал украинскому коллеге, что намерен совместно с германским федеральным канцлером Олафом Шольцем рассмотреть варианты по смягчению напряжённости и по созданию условий для долговременного урегулирования конфликта в Донбассе.

Кроме того, французский президент собирается по телефону обсудить ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Что касается следующей беседы с Зеленским, она намечена у Макрона на 15 декабря — уже в очном формате на саммите «Восточного партнёрства» в Брюсселе.