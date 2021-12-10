Москва, 10 декабря, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба ведомства.

Constative.com Птичий грипп

Уточняется, что данное решение принято в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа на территории Чешской Республики.

Ограничения введены в отношении продукции из края Южно-Моравский и края Либерецкий и касаются поставок мяса птицы и готовой мясной продукции, а также живой птицы, инкубационных яиц и птицеводческой продукции (за исключением товаров, прошедших необходимую обработку).