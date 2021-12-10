Берн, , 21:21 — REGNUM 7, 8 и 9 декабря были сыграны матчи заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В плей-офф еврокубка вышли «Бавария», «Аякс», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус», «Реал», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Вильярреал», «Челси», «Ред Булл Зальцбург», «Атлетико», «Интер», «Спортинг» и «Бенфика».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Жеребьевка плей-офф турнира состоится в Швейцарии в понедельник, 13 декабря.

Действующим обладателем кубка Лиги чемпионов является лондонский «Челси», обыгравший в финале турнира прошлого сезона «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте встречи забил нападающий сборной Германии Кай Хаверц.