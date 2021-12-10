Москва, 10 декабря, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Выборы в Приднестровье являются не только политическим событием, но и одним из аспектов прав человека. Об этом президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая рассказала корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Выборы в непризнанных государствах часто неправильно трактуются», — заявила эксперт.

«Чаще всего — в ключе того, что они нелегитимны и избираемые ими органы не договороспособны, власти не должны признаваться, их никуда не приглашают», — пояснила Нарочницкая.

«Но выборы проходят везде, их не проводить — это нарушать права человека, потому что люди, даже те, что живут на непризнанной территории, имеют право быть управляемыми избранными ими же людьми и соответствующими институтами», — констатировала эксперт.

«Один вопрос — это признание выборов, а второй — это создание структур, которые обеспечивают жизнь на соответствующих территориях», — подчеркнула Нарочницкая.

«Выборы — это правозащитная тема, тем более, что в Приднестровье нет войны. У ПМР есть свой Modus Vivendi, они торгуют, все, что там, в ПМР, производится, продается в т.ч. в Молдавии» — подытожила политолог.

Напомним, что российского политолога, учёного и общественного деятеля Наталью Нарочницкую не пустили в Молдавию и выдворили в Россию.