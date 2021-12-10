Москва, 10 декабря, 2021, 21:12 — ИА Регнум. 28-летний уругвайский фланговый атакующий полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт попадет в заявку на матч восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом 10 декабря сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Soccer.ru Диего Лаксальт

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры по продлению контракта с главным тренером команды Сандро Шварцем.

В текущем сезоне из-за травмы Диего Ласкальт принял участие лишь в семи матчах внутреннего чемпионата. В последний раз уругвайский полузащитник выходил на поле 12 сентября в матче с «Нижним Новгородом».

Диего Лаксальт перешел в «Динамо» 1 июля 2021 года из итальянского «Милана» за 3,5 миллиона евро.