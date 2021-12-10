София, , 21:09 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев вручит мандат на формирование правительства страны кандидату в премьер-министры, сопредседателю партии «Продолжаем перемены» Кирилу Петкову 11 декабря. Об этом 10 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Президент Болгарии Румен Радев Kremlin.ru

Согласно официальной информации, церемония передачи документа состоится в 10:00 по местному времени (11:00 мск) в правительственном здании на бульваре Дондукова, 2 в центре Софии. По словам болгарского президента, указанное мероприятие символизирует «новый этап в развитии Болгарии».

Радев «Я искренне надеюсь, что коалиционное правительство станет образцом политической стабильности демократии».

Напомним, представители основных политический партий Болгарии, победивших на парламентских выборах 14 ноября, завершили в Софии последние консультации по созданию правительственных структур. В течение ближайших суток указанные списки будут представлены на рассмотрение Народного собрания Болгарии. Для этого предполагается созыв экстренного заседания высшего законодательного органа страны.

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