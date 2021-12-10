София, 10 декабря 2021, 21:09 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев вручит мандат на формирование правительства страны кандидату в премьер-министры, сопредседателю партии «Продолжаем перемены» Кирилу Петкову 11 декабря. Об этом 10 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев
Kremlin.ru

Согласно официальной информации, церемония передачи документа состоится в 10:00 по местному времени (11:00 мск) в правительственном здании на бульваре Дондукова, 2 в центре Софии. По словам болгарского президента, указанное мероприятие символизирует «новый этап в развитии Болгарии».

«Я искренне надеюсь, что коалиционное правительство станет образцом политической стабильности демократии».
Радев

Напомним, представители основных политический партий Болгарии, победивших на парламентских выборах 14 ноября, завершили в Софии последние консультации по созданию правительственных структур. В течение ближайших суток указанные списки будут представлены на рассмотрение Народного собрания Болгарии. Для этого предполагается созыв экстренного заседания высшего законодательного органа страны.

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