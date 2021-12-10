Москва, , 22:01 — REGNUM Частное лицо, каковым является гражданин Германии Кристиан Шмидт, не может председательствовать на мероприятиях по линии Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 декабря на брифинге в Москве, передает официальный сайт МИД России.

Мария Захарова Mid.ru

Захарова напомнила, что 7 и 8 декабря в Сараево, впервые за 26 лет, состоялась встреча политических директоров стран-членов Руководящего комитета без участия России.

«Впервые за 26-летнюю историю многосторонних усилий по содействию постконфликтному урегулированию в этой балканской стране формат заседания был неполным в силу неприемлемых обстоятельств, которые с нашей точки зрения грубо нарушают как правовые нормы, так и устоявшуюся практику», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия неоднократно указывала партнерам по Руководящему комитету на то, что председательствование частного лица, каковым является Шмидт, на мероприятиях по линии Комитета «самым серьезным образом подрывает статус и роль международного сообщества в Боснии и Герцеговине».

«Мы не теряем надежды на то, что Руководящий комитет по Боснии и Герцеговине все же вернется к консенсусному формату работы. И в этой связи сохраняем в нем полноправное членство», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, что Россия и Китай не признают Шмидта верховным представителем международного сообщества в БиГ, так как он был назначен на эту должность в обход СБ ООН.