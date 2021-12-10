Москва, 10 декабря 2021, 21:08 — REGNUM Российского ученого, президента Фонда исторической перспективы Наталью Нарочницкую выдворяли из Молдавии как преступника, отобрав паспорт. Об этом Нарочницкая рассказала корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря.
По словам Нарочницкой, её задержал на паспортном контроле некий человек в штатском, которого она идентифицировала как сотрудника местных спецслужб.
«Мне объявили о том, что меня не пускают в Молдавию, откуда-то появился уже готовый посадочный талон и билет на рейс через полчаса. Паспорт мне не вернули, отвезли в сопровождении двух человек к самолёту, как преступника какого-то», — рассказала собеседница агентства.
«Паспорт отдали экипажу воздушного судна. Рейс для этого специально задержали на полчаса», — подытожила эксперт.